İstanbul için tarih verildi: Şiddetli kar yağışı geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma ve cumartesi günü yoğun kar yağışı gerçekleşeceği, İstanbul'da da Şubat'ın ilk haftasında kar yağışı beklendiği ifade ediliyor.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, 'Beklenen yağmur ve kar yağışı gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.

"Ardı ardına gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak." ifadelerini kullanan Çalışkan, İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağabileceğini söyledi.

"Ege üzerinden giriş yapacak yağışın Çanakkale, Dikili, İzmir ve Manisa arasında çok şiddetli yağış olacak." diyen Çalışkan sel konusunda da uyarıda bulundu.

Cuma günü Ege bölgesinde yağış olacağını da ifade eden Çalışkan İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günlerinin yağışlı geçeceğini açıkladı.

DOĞU ANADOLU'YA KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yoğun kar yağışı yaşanacağını duyuran Çalışkan, cuma gecesi ve cumartesi gününe uyarıda bulunurken "Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın yükseklerine yoğun kar yağacak." diye konuştu.

Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.