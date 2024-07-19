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İstanbul için tehlikeli sıcaklık uyarısı yapıldı

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeni İle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği açıklandı.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 10:48 - Güncelleme:
İstanbul için tehlikeli sıcaklık uyarısı yapıldı
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tarafından yapılan açıklamada Pazartesi gününe kadar Marmara bölgesinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni İle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüksek nem oranları yüzde 50-95 İle birlikte bu değerler ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği belirtildi.

40 DERECE UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi sıcaklık ve nem oranlarının en yüksek ölçüldüğü güney sahillerimizde hissedilen sıcaklıkların tehlikeli değerlere, 40 derece ve üzerine ulaştığına dikkat çekildi. Bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacağı vurgulandı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri orasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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