İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 8 ayda 7,2 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, İİB bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firmanın 8 aylık ihracatı 7,2 milyar dolar oldu. İstanbul ihracatçıları, ocak-ağustos döneminde 197 ülke pazarına ürün satarken, Türkiye ihracatındaki payı yüzde 4,8 oldu.

Söz konusu dönemde İİB en fazla ihracatı 586 milyon dolarla Irak'a yaparken, bu ülkeye satılan ürünler arasında başı kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri çekti. Irak'ı ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç izledi.

ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya'ya mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Norveç'e ise gemi ve yat ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 530 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu. 8 ayda bu bölgeye ihracat yüzde 42,6 arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artarak 958 milyon dolar oldu.

- EN YÜKSEK İHRACAT MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİNDEN

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,7 artarak 2,6 milyar dolara yükseldi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) ihracatını yüzde 22,4 artışla 2 milyar dolara; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) yüzde 38,6 yükselişle 804 milyon dolara ulaştırdı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 800 milyon dolar ihracat yaparken, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 365 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 296 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- "YIL SONUNA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, 8 ayda yaşanan yüzde 22,3'lük ihracat artışında emeği olanlara teşekkür ederek, ilk 3 çeyreği ihracat artışıyla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ağustosta alt birliklerin ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Sezer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avustralya ve Kore İthalatçılar Birliği alım heyetleri kapsamında, alıcı firma yetkilileri ile ihracatçı firmalarımız ikili iş görülmeleri gerçekleştirdi. Birliklerimizden İHBİR; sektörün sorunlarını görüşmek ve çözümler üretmek amacı ile alt sektörlerine yönelik yoğun katılımlı çalıştay serisi düzenledi.



Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Turkish Carton Packaging Ur-Ge Projesi kapsamında hedef pazarların belirlenmesine yönelik Hedef Pazar Çalıştayı yaptı. Gemi sektörünün en büyük pazarlarından Norveç'te düzenlenen Nor-Fishing Fuarı'na, info stantla katıldık. Arıcılık sektöründe dünyanın en önemli organizasyonlarından Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde, Türk balını tanıtmak için info stant açtık."

Sezer, düzenledikleri etkinliklerle mevcut pazarlarda varlıklarını güçlendirdiklerini ve yeni pazarlarla birlikte yıl sonuna doğru emin adımlarla ürüdüklerini bildirdi.