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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan YPG/PYD terör örgütüne operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü YPG/PYD'nin yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere İstanbul'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye'de YPG/PYD saflarındayken yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu R.M., A.Y., L.M., B.M. ve Y.İ., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

DHA4 Kasım 2021 Perşembe 09:07 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:07
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de YPG/PYD saflarında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin, yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne eleman kazandırma gayreti içerisinde oldukları bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve yakın takiple yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. YPG/PYD terör örgütünde faaliyet göstermekte iken, yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da terör örgütüne eleman kazandırmak ve provokatif eylemlerde bulunmak maksadıyla faaliyetlerini sürdüren şüphelileri adım adım takip eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirledi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler; Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında; R.M., A.Y., L.M., B.M. ve Y.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve digital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

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