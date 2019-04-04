İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi
İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için geçersiz oyların yeniden sayımını redddeden İlçe Seçim Kurulu kararlarını kaldırdı. 15 ilçe'de oylar yeniden sayılacak
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