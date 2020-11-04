İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Kasım 2020 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5084
  • EURO
    9,9456
  • ALTIN
    517.747
  • BIST100
    1163.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı
Güncel

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 12:43 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:43
ABONE OL

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan çalışmaların yanı sıra sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirilecek.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, saat 14.00'te İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Yerlikaya, kamuda esnek çalışmaya geçilmesinin ardından bir süredir özel sektör ve sanayi kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yürütüyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.