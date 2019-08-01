Yapım çalışmalarına 2010 yılında başlanan İstanbul İzmir otoyolunda sona doğru geliniyor. İstanbul İzmir otoyolu ne zaman bitiyor? İstanbul İzmir otoyolu açılış tarihi belli mi? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, köprünün İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını da sözlerine ekledi. İstanbul İzmir otoyolu son durumu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağı müjdesini verdi.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU AÇILIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU FİYATI NE KADAR?

İstanbul İzmir otoyolunun geçiş ücretleri henüz belli değil.