İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2022 Pazartesi / 12 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2815
  • EURO
    17,625
  • ALTIN
    968.212
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul-İzmir otoyolunda korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Güncel

İstanbul-İzmir otoyolunda korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 02:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından karşı şeride devrildi.

Araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Çevirgen ile Serhat Acar (20) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Acar, Dönmez, ve Deniz'in cenazeleri, Karesi Belediyesine ait araçla aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'teki tatillerine Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.