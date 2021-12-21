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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA21 Aralık 2021 Salı 12:19 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 12:19
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Alınan bilgiye göre, Tarık Zarif Kalabaş idaresindeki 07 YMN 55 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yeniköy viyadüğü mevkisinde bariyere çarptı. Yardım talebi üzerine otoyol görevlisi Erdoğan Saim de 06 COJ 928 plakalı devriye aracıyla kaza yerinde trafik işaretlemesi yapmak için olay yerine gitti.

O esnada aynı yönden gelen Ceyhun Akyelen kontrolündeki 34 EBA 316 plakalı otomobil ise kontrolden çıkarak her iki araca çarptı.

Kazada, Tarık Zarif Kalabaş ile otoyol görevlisi Erdoğan Saim olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceyhun Akyelen ile aynı araçta bulunan Meliha Meryem Nacar ise yaralandı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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