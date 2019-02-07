İstanbul Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın dün saat 15.59 sıralarında çökmesinin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti.

VALİ DUYURDU: ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.35'te yaptığı açıklamada ölü sayısının 6'ya yükseldiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde açıklama yapan Vali Yerlikaya şunları kaydetti: "Çalışmalar büyük bir uyum içerisinde devam ediyor. Havva kızımız annesine kavuştu. Havva kızımızın ameliyatla bacağından tedavi sürecinin başarılı geçtiği söylenildi. Annesinin sevinci görülmeye değerdi. 3 tane cansız bedene ulaştığımızı söylemek için huzurlarınızdayız. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı sayımız 13. Yaralılarımızı ziyaret ettik. 3 tanesi yoğun bakımda. İkisinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi, moralleri iyi.

Her iki yandaki binanın yıkılma riskini göz önünde bulundurarak en ufak hareketleri dahi takip ediliyor. Enkaz üzerinde çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği de çok önemli.

"ADA İÇİNDEKİ TÜM YAPILAR İNCELENECEK"

Anadolu Başsavcılığımız açıklama yaptı, adli takibin başladığını bildirdi. Bugün itibariyle çalışmaya başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bir soruşturma başlattı. Bu ada içerisindeki tüm yapılar teknik açıdan incelenecek."

AFAD BAŞKANI: KAÇ KİŞİ OLDUĞU BELİRSİZ

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yaptığı açıklamada, "Hala kaç kişi olduğunu söylememiz mümkün değil ve bunu söylememiz doğru değil. Belli bir kattayız demek de doğru değil çünkü binanın öne doğru geldiğini biliyoruz. Biz hem tünel usulü hem de farklı usülleri kullanarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Çalışmalar uzadıkça yedekleyerek çalışmamız gerekiyor. Son vatandaşımıza ulaşıncaya kadar çalışma devam edecek" ifadesini kullandı.

HAVVA 19 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmayla gün içinde 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz adlı küçük kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 10.45 itibariyle olay yerinde yaptığı son açıklamada Havva isimli bir kız çocuğuyla irtibat sağlandığını açıklamıştı.

BAKAN KURUM: GÖÇÜK ALTINDAN SESLER ALIYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum saat 12.00 itibariyle "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız" açıklaması yaptı.

Bakan Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" diye konuştu.

Ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, "13 yaralı vatandaşımız var, hamdolsun hepsinin sağlık durumu iyi gözüküyor" dedi.

"MİSAFİRLİĞE GİDENLER DE VAR"

Enkaz altında kaç kişinin olduğuna yönelik soruya yanıt veren Kurum, şunları söyledi:

"Buna ilişkin tespitlerimiz var. Mevcut binada iskan edenlerin dışında misafir olanlar var. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı göçük altından kurtarmak için çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma var. İki taraftaki binayı da risk altında görerek takip ediyoruz. Arkadaşlarımız enkazdan sesler geldiğini ifade ediyorlar. Ekiplerimiz o noktada seferber olmuş durumda."

GÖRGÜ TANIKLARI BİNANIN NASIL YIKILDIĞINI ANLATTI

Olayın ardından dün akşam saatlerinde bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabah erken saatlere kadar Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan Kriz Merkezinde çalışmaları takip etti. Zaman zaman enkaz alanına da giden bakanlara Vali Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Saat 11.20 sıralarında Kriz Merkezi'ne yeniden gelen Bakan Kurum, Vali Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve ilgililerle toplantı yaptı. Toplantının ardından Bakan Kurum, enkaz alanına gelerek incelemede bulundu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başkanlığındaki arama kurtarma çalışmalarına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli de destek veriyor.

Alanın çevresinde çok sayıda polis görev yaparken vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Çalışmalara İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay ekipleri de lojistik destek sağlıyor. Ayrıca ambulanslar ve sağlık ekipleri ile itfaiye personelleri de bölgede hazır bekletiliyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN VE YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ

Çöken binada, hayatını kaybedenlerin Ayşe Alemdar (45), Yıldız Gündüzoğlu (33) ile Fatma Kahraman olduğu bildirildi.

Yaralı olarak kurtarılanların isimleri ise şöyle:

"Azra Havva Tekgöz (5), Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Hatice Ali Efendioğlu (81), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), Bahriye Aktar (75), Tayyip Mahmut Alemdar (9), Ali Alemdar (75), Hüsniye Yaman (59), Leyla Yaman (63)."

BİNA RİSKLİ KATEGORİDE DEĞİL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kaynaklarına göre çöken binanın riskli kategoride olmadığı kaydedildi. Binanın bulunduğu alanın da kentsel dönüşüm alanı olmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA VE YAYIN YASAĞI KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği ise yayın yasağı kararı vermişti.