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Vatandaş, İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi gösterdi

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler zaman zaman kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuar kapsamında bugün de birçok etkinlik ve imza günleri düzenlendi.

Fuarın kapanışına bir gün kala ünlü yazarlar, kitapseverlerle bir araya gelirken, çoğunluğunu öğrencilerin ve gençlerin oluşturduğu ziyaretçiler, zaman zaman kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarın önünde ve D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, fuar alanına metrobüsün yanı sıra diğer toplu taşıma araçlarıyla gelenler de hem D-100 kara yolu üzerinde hem de fuar girişinde yoğunluğa yol açtı.

Panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinin yer aldığı 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yarın sona erecek.

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