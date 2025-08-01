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İstanbul köprülerinde lazerle terör propagandası! Emniyet düğmeye bastı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğaz'daki köprülere lazer tutarak, suç örgütlerinin propagandası yaptığı iddia edilen organizasyon şirketleri ile tekneleri karadan ve denizden denetledi.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 10:24 - Güncelleme:
İstanbul köprülerinde lazerle terör propagandası! Emniyet düğmeye bastı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Deniz Liman Şube Müdürlüğünün katılımıyla Sarıyer ve Beşiktaş'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne lazer tutarak, suç örgütlerinin propagandasını yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

HAVADAN VE KARADAN DENETİM SAĞLANDI

Bu kapsamda bazı organizasyon şirketlerine ve teknelere, 30 Temmuz'da karadan ve denizden denetim yapıldı.

Uygulamalarda 19 tekne denetlenirken toplam 148 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Lazer gösterimi yapıldığı belirlenen 1 tekneye ilişkin de idari işlem başlatıldı.

Suç örgütlerinin adını kullanarak lazerle paylaşım yapılmasına ilişkin karadan ve havadan yapılan denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

  • Istanbul Emniyet
  • Boğaz köprüleri
  • suç örgütleri

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