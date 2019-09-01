29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Maltepe'de korkutan yangın! Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi'ndeki 2 katlı ikinci el eşya satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu arada, yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ellerinden hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekipleri, iş yerinin yanında bulunan apartmana sıçrayan alevleri söndürdü, iş yerindeki yangına müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle caddeyi yoğun duman kapladığı görüldü.

Mehmetçik ´Atak´ını teslim aldı... Demir özellikleri ile birlikte duyurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Bu krallıkta dilenmek yasak!

Bu krallıkta dilenmek yasak!

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Radamel Falcao bugün geliyor

Radamel Falcao bugün geliyor

Rusya: ABD İdlib'i vurdu, çok fazla zayiat var

Rusya: ABD İdlib'i vurdu, çok fazla zayiat var

'Kız arkadaşıma neden baktın' çatışması kamerada

'Kız arkadaşıma neden baktın' çatışması kamerada

6 ayda yaptı! Emekli maaşıyla son model otomobil

6 ayda yaptı! Emekli maaşıyla son model otomobil

Kardeşini ilaç tankerine atmıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Kardeşini ilaç tankerine atmıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçik ´Atak´ını teslim aldı... Demir özellikleri ile birlikte duyurdu

Mehmetçik ´Atak´ını teslim aldı... Demir özellikleri ile birlikte duyurdu

ABD açıkladı! 'Kategori 4' seviyesine yükseldi

ABD açıkladı! 'Kategori 4' seviyesine yükseldi

Av yasağı bitti! Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

Av yasağı bitti! Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

150 yıllık küpü kumbaraya çevirdi! İçinden çıkan rakama inanamadı...

150 yıllık küpü kumbaraya çevirdi! İçinden çıkan rakama inanamadı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA