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Güncel

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik hakkında gözaltı kararı çıkarılan 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren şüpheli B.Ç'nin beyanları, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu yeni bir soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van'da toplam 44 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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