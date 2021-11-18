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İstanbul merkezli 13 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 10 ton 10 kilogram nargile tütünü ile 955 kilogram tütün ele geçirildi.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 09:43 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:43
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yurt genelinde yüklü miktarda kaçak nargile tütününü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 16 Kasım'da İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 10 ton 10 kilogram nargile tütünü ve 955 kilogram tütün ile çok sayıda dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Devleti yaklaşık 4 milyon lira vergi kaybına uğrattığı belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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