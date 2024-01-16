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İstanbul merkezli 16 ilde ''dolandırıcılık'' operasyonu

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini 'polis', 'savcı' ile 'banka veya kredi kurumları çalışanı' olarak tanıtıp kurdukları sahte sigorta sitesi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 41 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Ocak 2024 Salı 12:08 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 16 ilde ''dolandırıcılık'' operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 71 şüphelinin mağdurları arayarak kendilerini "polis", "savcı" ve "banka veya kredi kurumları çalışanı" olarak tanıttığı ve bu yolla "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edildi.

Şüphelilerin, "hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, şüpheli işlemler gerçekleştiği ve başkaları tarafından hesaplarına yanlışlıkla para gönderildiği" şeklinde aldatıcı bilgiler verip mağdurları ikna ettiği belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin ikna ettikleri mağdurların internet bankacılığıyla bilgilerini ele geçirip çeşitli yönlendirmeler yaptığı, bu paraları kendileriyle çalışanların hesaplarına "havale" ve "EFT" yapılmasını sağladığı tespit edildi.

- SAHTE TRAFİK SİGORTASI SİTESİYLE 5 MİLYON 885 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin oluşturdukları sahte trafik sigortası sitesinde işlem yapmak isteyen mağdurlara ödeme bilgisi olarak örgütün belli bir komisyon karşılığında temin ettiği üçüncü kişilere ait banka bilgilerini verdikleri, hesaplara gelen tutarları da saha elemanları vasıtasıyla otomatik para çekme makinesi veya banka şubesinden çektikleri belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen 71 şüphelinin 69 farklı eyleme karıştığı, 69 müşteki ve 19 mağdurdan yaklaşık 5 milyon 885 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

Bu şüphelilerden 5'inin tutuklu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda söz konusu suça ilişkin 41 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda ruhsatsız silah, 23 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

  • dolandırıcılık
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