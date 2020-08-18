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İstanbul merkezli 2 ilde suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi yakalandı.

AA18 Ağustos 2020 Salı 09:23 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:23
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Şişli Belediyesine ait otoparklarda yağma yaptığı, çalışanları silahla yaraladığı, tehdit ettiği, iş ve çalışma hürriyetini ihlal ederek kamu faaliyetlerini engellediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 kişiden 7'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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