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İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 20 gözaltı

İstanbul ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2022 Salı 10:12 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:12
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen 4 soruşturma kapsamında, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları, finansal destek sağladıkları ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 20'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

  • PKK operasyonu
  • gözaltı

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