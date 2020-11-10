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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'cülere eş zamanlı baskın: 48 gözaltı

Güvenlik güçlerinin, yurt içinde FETÖ'cülerle olan mücadelesi titizlik devam ediyor. Polis ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 48 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DHA10 Kasım 2020 Salı 10:07 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:08
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İstanbul başta olmak üzere 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kamuoyunda ankesör soruşturması olarak bilinen, terör örgütünün TSK içinde hala deşifre olmamış örgüt üyeleri ile ilgili, aralarında 15'i muvazzaf 60 TSK mensubu, Sağlık Bakanlığında görevli 1 doktor, 2 sağlık teknikeri, 7 sivil memurun da içinde bulunduğu 70 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde çok sayıda ilçede 38 adreste operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

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