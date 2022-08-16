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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TRT Haber16 Ağustos 2022 Salı 08:22 - Güncelleme:
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında beyanlar bulunan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtiği tespit edildi.

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