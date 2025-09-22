İSTANBUL °C / °C
22 Eylül 2025 Pazartesi
  • İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 44 şüpheli gözaltında
Güncel

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 44 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde 11 tabanca, 101 fişek, 2 kask ve 2 kar maskesi ele geçirildi.

22 Eylül 2025 Pazartesi 13:04
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 44 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik 11 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin silahlı saldırı ve iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerinin karıştığı kurşunlama, yağma, tehdit ve şantaj suçlarının önlenmesi ile şüpheli tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında İstanbul, Edirne ve Kütahya'da belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 11 tabanca, 101 fişek, 2 kask ve 2 kar maskesi ele geçirildi.

Yakalanan 44 şüpheliden 35'i emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, işlemleri tamamlanan 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince operasyonlarda ele geçirilen silahlar şubede sergilendi. Öte yandan, şüphelilerin suç anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin düzenledikleri silahlı saldırılar ve iş yerlerinden gerçekleştirdikleri hırsızlıklar yer aldı.

  • suç örgütü operasyonu
  • gözaltı
  • İstanbul operasyonu

