İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2023 Cuma / 21 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7932
  • EURO
    20,3822
  • ALTIN
    1147.41
  • BIST100
    5001.45
Güncel

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte akaryakıt operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 10:04 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasallarının illegal üretimine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, faaliyet gösteren bazı firmalardan temin edilen karışımlı malzemelerin, akaryakıta dönüştürülmesi amacıyla kapalı kasa fiber tanklı araçların içerisinde taşınarak akaryakıta dönüştürüldüğünü tespit eden polis, bu sabah İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Otoyolda seyreden bir kamyon takip edilerek durdurulurken, birçok araç ve illegal işyerlerine düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kamyon, kamyonet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 181 bin 700 litre karışımlı akaryakıt, 3 kamyon, 4 kapalı kasa kamyonet, 1 çekici, 1 dorse, 3 tanker araca ve malzemeye ihtiyati tedbir uygulandığı açıklandı. Ayrıca aynı operasyon çerçevesinde 1 kamyon ve 1 araç çekicisine de el konulduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.