İstanbul merkezli 3 ilde operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasallarının illegal üretimine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, faaliyet gösteren bazı firmalardan temin edilen karışımlı malzemelerin, akaryakıta dönüştürülmesi amacıyla kapalı kasa fiber tanklı araçların içerisinde taşınarak akaryakıta dönüştürüldüğünü tespit eden polis, bu sabah İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Otoyolda seyreden bir kamyon takip edilerek durdurulurken, birçok araç ve illegal işyerlerine düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kamyon, kamyonet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 181 bin 700 litre karışımlı akaryakıt, 3 kamyon, 4 kapalı kasa kamyonet, 1 çekici, 1 dorse, 3 tanker araca ve malzemeye ihtiyati tedbir uygulandığı açıklandı. Ayrıca aynı operasyon çerçevesinde 1 kamyon ve 1 araç çekicisine de el konulduğu belirtildi.