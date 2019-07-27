İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
İstanbul merkezli 30 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 44’ü aktif polis olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 30 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 44’ü aktif polis olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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