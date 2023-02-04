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İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı tutuklandı.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçuyla ilgili yaptıkları çalışmada, şüphelilerin vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirdiğini belirledi.

Polis, şüphelilerin, bu hesaplar üzerinden para kazanmak vaadiyle dolandırıcılık amaçlı banka hesap numaralarıyla paylaşımlar yaptığını, buna inanan ve yakınlarıyla görüştüklerini düşünen kişilerin, verilen banka hesaplarına para gönderimi yaparak mağdur olduklarını tespit etti.

İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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