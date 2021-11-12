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İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Polis Akademisi'ne Giriş 2012 yılı sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik soruşturmada itirafçı beyanlarıyla tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

DHA12 Kasım 2021 Cuma 11:03 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 11:03
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polis Akademisi'ne Giriş 2012 yılı sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip, itirafçı oldukları belirtildi. İtirafçıların ifadeleri ile sınava örgüt evlerinde hazırlanan kişiler ile birlikte bu evlerde mahrem imamlık yapan, evlere öğrencileri yönlendiren bazı şüpheliler deşifre edildi. İtirafçı ifadelerinin yanı sıra şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kullandıkları, bazılarının da kamuya açık büfe ve ankesörlü telefon hatlardan iletişim kurdukları belirlendi. Bunun üzerine İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı.

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