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  • İstanbul merkezli 4 ilde 'Kuyu-11' operasyonu! 48 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul merkezli 4 ilde 'Kuyu-11' operasyonu! 48 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ve 62 şüpheliden 48'inin adliyeye sevk edildiği 'Kuyu-11' operasyonunda, mağdurların aldığı borç parayı faiziyle ödemesine rağmen teminat olarak verdikleri çeklerin, taşınmazların ve araçların iade edilmediği belirlendi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 4 ilde 'Kuyu-11' operasyonu! 48 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Müştekilerden bazılarının, maddi problemler yaşadığı dönemde şüphelilerden faiz karşılığında yaklaşık 15 milyon lira borç para aldığı, zanlılara teminat olarak farklı tutarlarda 300 çek verdiği, 2 taşınmaz ve 5 aracı şüphelilere devrettiği belirlendi.

TEMİNAT OLARAK VERİLENLER İADE EDİLMEDİ

Zanlıların, mağdurların aldığı borç parayı faiziyle ödemesine rağmen, teminat olarak verdikleri çekleri, taşınmazları ve araçları iade etmedikleri, aksine tehdit ve zor kullanarak bu kişilerden yeni çekler aldıkları, müştekilerden bazılarının ailesinin ve kendisinin ölüm tehditleri almasından dolayı yurt dışında olduğu, bazılarının ise yaklaşık 50 milyon lira zarar ettiği tespit edildi.

62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elebaşılığını Tuncer Aslan'ın, yöneticiliğini Y.K'nin yaptığı örgüte yönelik 19 Temmuz'da İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında 1 şüphelinin daha ekiplerce yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız ile 2 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, çeşitli ebatlarda 618 fişek, 3 milyon 570 bin lira tutarında 76 senet, 1 milyon 710 bin lira tutarında 3 çek, 4 ajanda, tapu ve tahsilat makbuzu defteri ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 62 şüpheliden 14'ü serbest bırakılırken, 48'i adliyeye sevk edildi.

OPERASYON 4 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit" suçlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendiğini belirtmişti.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda, elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütünün çökertilerek 61 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

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