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İstanbul merkezli 4 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterip yurda giriş yapan örgüt mensuplarının barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayan, örgüt adına milislik ve örgütün kırsal alanına eleman aktarımı yapan, örgüt adına yargılama için mahkeme kuran şüphelilerin yakalanması yönelik çalışma başlattı.
 
Ekipler, 17 Nisan'da İstanbul'un Bağcılar, Güngören, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçeleri ile Ağrı, Diyarbakır ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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