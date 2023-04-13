İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3241
  • EURO
    21,2504
  • ALTIN
    1255.81
  • BIST100
    5146.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
Güncel

İstanbul merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak ile nitelikli dolandırıcılığa ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp yüksek kar vaadiyle vatandaşlara para kazandıracaklarını iddia ederek dolandırıcılık suçunun işlendiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve bitcoin cihazının yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • gözaltı
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.