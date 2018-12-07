İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, yazışma içerikleri çözümlenen ve örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Aydın, Burdur ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerden 8'ini gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.