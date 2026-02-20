İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8521
  • EURO
    51,6153
  • ALTIN
    7050.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 birim devrede! İstanbul merkezli 5 ilde zincirleme operasyon
Güncel

4 birim devrede! İstanbul merkezli 5 ilde zincirleme operasyon

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 farklı olaya karışan 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zincirleme operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirildi.

IHA20 Şubat 2026 Cuma 07:26 - Güncelleme:
4 birim devrede! İstanbul merkezli 5 ilde zincirleme operasyon
ABONE OL

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Söz konusu sokak çetelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul genelinde 55 eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyonun düğmesine basıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü de operasyona dahil edildi. Dört ayrı şube tarafından İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polisiye soruşturmalarda, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

  • suç örgütü
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.