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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün 'çalışma evlerine' düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

AA19 Mart 2021 Cuma 10:51 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 10:51
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "çalışma evlerine" yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2013 yılında örgütün İstanbul'daki "çalışma evlerinde" kaldığı tespit edilen ve burada hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanan aralarında avukatların da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Siirt, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Bu arada şüphelilerin örgütün 3 mahrem yöneticisi ile irtibatlı oldukları, ayrıca HTS kayıtlarına göre de şüphelilerin söz konusu çalışma evlerinde kaldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

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