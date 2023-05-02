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İstanbul merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 13:40 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 32 gözaltı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde kentte faaliyet gösterdikleri, örgütün kırsal alanına eleman aktarımında bulundukları ve silahlı, molotofkokteylli korsan gösteri yürüyüşlerine katıldıkları yönünde bilgiler elde edilen 39 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli 6 ildeki 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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