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Güncel

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

FETÖ'nün bölge yapılanmalarında olan ve ByLock kullanan 51 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 07:13 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 07:15
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