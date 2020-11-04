İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Kasım 2020 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4939
  • EURO
    9,9143
  • ALTIN
    516.931
  • BIST100
    1164.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye baskın: Aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı
Güncel

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye baskın: Aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 11:48 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:05
ABONE OL

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen FETÖ'nün örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç imamı, Alevi yapılanması Üsküdar imamı, sözde büyük bölge talebe mesulü ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüt içinde sorumlu düzeyinde bulunanların da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.