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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf binbaşı, astsubay ve uzman çavuş ile kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

İHA8 Mart 2023 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Emniyet güçlerince örgüte yönelik yürütülen çalışmalarda; FETÖ içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör veya büfe telefonlarından aranmak suretiyle örgüt mensubu şahıslarla iletişime geçtikleri tespit edilen 28 şüpheliyi daha tespit etti. İsimleri ve adresleri belirlenen 28 FETÖ üyesinin yakalanması için savcılık talimatıyla harekete geçen polis, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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Çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda, 1 muvazzaf binbaşı, 2 muvazzaf astsubay, 1 uzman çavuş, daha önce ordudan ihraç edilen 1 subay ve daha önce kapatılan askeri okul öğrencisi 18 şüpheli olmak üzere toplamda 25 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, firari durumda olan FETÖ üyesi 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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