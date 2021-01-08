İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu: 103 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon

AA 08 Ocak 2021 Cuma 08:49 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 09:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Fatih’teki 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 103 kişinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 130 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramalarda ise yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altının ele geçirildiği bildirildi.