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İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu: 103 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 103 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA08 Ocak 2021 Cuma 08:49 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 09:17
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Fatih’teki 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 103 kişinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 130 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramalarda ise yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altının ele geçirildiği bildirildi.

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