İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, liderliğini Muhammet K'nin yaptığı suç örgütünün Sancaktepe ve Çekmeköy başta olmak üzere çeşitli ilçelerde "nitelikli yağma, canlı hayvan dolandırıcılığı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti, silah zoruyla çek ve senet imzalatma, kasten yaralama" gibi 53 farklı olay gerçekleştirdiği tespit edildi.

Suç örgütünü teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların silah zoruyla kişileri alıkoyma ve senet imzalatma eylemlerini tanımlamak adına "masayı kurduk", eylemlerin gerçekleşmesinin ardından ise "operasyonu yaptık, payımız dağıtıldı" şeklinde söylemlerde bulunduklarını belirledi.

Şans ve bahis oyunlarında tefecilik yöntemiyle borçlandırdıkları mağdurlara yüksek meblağlı veya boş senetler imzalattıkları tespit edilen şüphelilerin küçük çaplı hayvan yetiştiricilerini de hedef aldıkları ortaya çıktı.

- HAYVANLARI HER GECE FARKLI AHIRLARA GÖTÜRMÜŞLER

Şüphelilerin, canlı hayvanları dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirip üçüncü kişilere sattıkları ve nakliyesini yaptıkları hayvanları ellerinden çıkarana kadar takipten kurtulmak için her gece başka bir ahıra sevk ettikleri anlaşıldı.

Ekipler, yaklaşık 6 süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sivas, Kars, Kocaeli, Samsun, İzmir, Afyonkarahisar ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 51 şüpheli yakalanırken, adreslerde 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 4 kama, 172 gram uyuşturucu, 193 uyuşturucu hap, hassas terazinin yanı sıra 80 bin 450 lira değerinde senet ile 975 bin lira değerinde çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.