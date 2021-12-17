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İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 11:59 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 11:59
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

  • PKK operasyonu
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