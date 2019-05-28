İstanbul merkezli 8 ilde vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon
İstanbul polisi, telefonda kendisini ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ diye tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon başlattı.
- İHA
İstanbul polisi, telefonda kendisini ‘vali’, ‘kaymakam’ ve ‘belediye başkanı’ diye tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon başlattı.
İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalanırken, zanlıların 18’i tutuklandı.
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