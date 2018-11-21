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İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı silah ticaretine operasyon: 30 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen ortak çalışmalarda; sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan araştırmalarda İstanbul’da, 36, diğer illerde 14 olmak üzere toplam 50 adrese baskın düzenleyen polis, İstanbul’da 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 17 şarjör, 158 adet değişik çap ve markalarda fişek ve kartuş ele geçirildi. Söz konusu operasyonların devam ettiği bildirildi.

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