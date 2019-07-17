27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7078
  • 6,4028
  • 258.588
  • 98436.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Türkiye´den AB´nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

S-400 sevkiyatı sürüyor: Peş peşe indiler

S-400 sevkiyatı sürüyor: Peş peşe indiler

Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Sol kanada ‘Atom Karınca’

Sol kanada ‘Atom Karınca’

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Trump'a büyük şok! Kabul edildi

Trump'a büyük şok! Kabul edildi

Aydos Ormanı'nda vahşet: Satırla defalarca vurarak öldürdü

Aydos Ormanı'nda vahşet: Satırla defalarca vurarak öldürdü

3 bin doğumda bir görülüyor! 'Hamileyken rüyamda görmüştüm'

3 bin doğumda bir görülüyor! 'Hamileyken rüyamda görmüştüm'

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi
 

POPÜLER HABERLER

34 kişinin yaralandığı midibüs kazası saniye saniye kaydedildi

34 kişinin yaralandığı midibüs kazası saniye saniye kaydedildi

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: S-400'den sonra savaş uçağı...

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: S-400'den sonra savaş uçağı...

Türk bilim insanları kök hücre ve 3D biyo-yazıcı ile 'kalp' üretecek

Türk bilim insanları kök hücre ve 3D biyo-yazıcı ile 'kalp' üretecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA