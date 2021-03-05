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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu : 13 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

DHA05 Mart 2021 Cuma 09:45 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 09:46
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde asker kişilerle ilgilenen sivil imam oldukları değerlendirilen bir kısım şüpheliler ve yine 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alan şüpheliler hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor. Soruşturmalar kapsamında içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi. İstanbul merkezli 7 ilde dün itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarla gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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