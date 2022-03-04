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İstanbul merkezli kaçakçılık operasyonunda 22 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sigara ve tütün kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 22'si yakalandı.

AA4 Mart 2022 Cuma 10:28 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 10:28
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin kaçak yollardan yurda sokulan ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda sigara ve tütün ürünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 22'sini yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen yüklü miktarda sigara ve tütün mamulü ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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