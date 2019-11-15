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İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddia edilen 15 kişi yakalandı.

  • AA
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para bastıkları ve piyasaya sürdükleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana ve Mardin'de 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 kişiden 15'ini yakaladı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 15 bin dolar ve 128 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şebeke üyesi 3 kişi tutuklanmış, araçlarında 207 bin lira sahte para ele geçirilmişti.

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