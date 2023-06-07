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İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suçların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinin içerisindeki eğlence mekanında bir kişinin darbedilmesine ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi Ö.O'nun liderliğinde suç örgütü kurulduğunu tespit etti.

Suç örgütü elamanlarının "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "silah teşhir etme" suçlarına karıştığını saptayan ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Kayseri, Hatay, Karabük ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 7 tabanca, 150 mermi, 1,5 kilogram uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildi.

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