İstanbul merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

AA 13 Ağustos 2021 Cuma 10:02 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:04

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda ve yurt dışında PKK adına faaliyette bulunduktan sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek örgüte lojistik destek sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Tekirdağ ve Bingöl'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.