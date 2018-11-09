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İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güleç: ABD ile rekabetimizi sürdürmeye devam edeceğiz

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ABD ile rekabetin dengeli, disiplinli ve güçlü bir zihinsel dönüşümle sürdürülmeye devam edileceğini belirtti.

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Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye ekonomisi için önemli bir pazar olduğunu belirtti.

ABD pazarının mobilya sektörü için de önem arz ettiğini aktaran Güleç, "Sektör olarak hedefimiz, 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracata ulaşarak dünyanın en büyük ilk 5 mobilya ihracatçısı konumuna gelmek. Bunun için ABD'nin yanında Çin pazarı da bizim için çok önemli. İki ülke için birer milyar dolar ihracat hedefi belirlemiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiye değinen Güleç, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde normalleşme, mobilya sektörüne de pozitif yansıyacaktır. Ülke ekonomisi için katma değerli ürünler geliştirmek ve hedef pazarlardan olan ABD'de daha fazla yer almak için Ar-Ge destekli inovasyona inanıyoruz. Hedef pazarımız olmasının yanı sıra önemli bir rakibimiz olan ABD ile rekabetimizi dengeli, disiplinli ve güçlü bir zihinsel dönüşümle sürdürmeye ve sistematik olarak çalışmaya devam edeceğiz."

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