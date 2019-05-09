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İstanbul Müftüsü Yılmaz: Alo Fetva'ya en fazla ramazan ve zekat soruları geliyor

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, 'Alo Fetva hattına en fazla ramazan ve zekatla alakalı sorular geliyor.' dedi.

  • AA
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Yılmaz, ramazan ayının başlamasıyla müftülüğün Nuruosmaniye Camisi'nin avlusundaki ek hizmet binasında "Alo Fetva" hattında vatandaşların sorularını cevapladı.

Telefonda soruları cevaplayan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 365 gün hizmet veren Alo Fetva hattında ramazanın gelmesiyle yoğunluğun iki katına çıktığını söyledi.

Günde ortalama 600 sorunun geldiğini belirten Yılmaz, ''5 kadın ve 4 erkek görevlimiz ramazan boyunca burada vazife yapıyorlar. Gelen sorunların 300'ü erkeklere, 300'de bayanlara geliyor. Sabah saat 08.30'dan akşam 23.00'e kadar görevli arkadaşlarımız telefon başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor.'' diye konuştu.

Yılmaz, Alo Fetva hattına her zaman ilginç soruların geldiğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Bu sorular insanların karşılaştığı genel problemlerle alakalı oluyor. Erkekler, kadınlar kendilerine özel sorular soruyor. İnsanlar arkadaşına, çevresine soramadıkları soruları burayı arıyor ve cevap alıyorlar. Sorular, yüz yüze olmadığı, telefonla olduğu için daha çok çekinmeden, utanmadan sorusunu sorma imkanı var. Bir de karşısındaki muhatabın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanı olduğunu, vaiz olduğunu biliyor. Onun da kendisine kurulun fetvasına dayanarak fetva vereceğini biliyor. Arayan kişi karşısındakini görmediği için telefonla soru sormak daha kolay oluyor.''

- ''ALO FETVA HATTINA EN FAZLA RAMAZAN VE ZEKATLA ALAKALI SORULAR GELİYOR''

Alo Fetva hattına gelen sorulara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva kitabındaki fetvalar istikametinde cevaplar verildiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: ''Gelen sorular sıkça gelen sorular, 'sabah ezanının okunmasıyla namaz kılınabilir mi?', 'kusmak orucu bozar mı?', 'oruçluyken dişleri fırçalamak orucu sıkıntıya sokar mı?', 'kan vermek, diş yaptırmak' gibi sorular geliyor. Alo Fetva hattına en fazla ramazan ve zekatla alakalı sorular geliyor. Mesela sakız ilk defa çiğnenirse, ilk defa ağzınıza almışsanız içinde gıda maddesi olduğu için orucu bozar. Ama daha önce çiğnenmiş bir sakızı yeniden ağzınıza alıp çiğneniyorsa, içinde gıda maddesi olmayacağı için orucu bozmaz. Bunun yanında kan aldırmak, diş yaptırmak orucu bozmaz.''

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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