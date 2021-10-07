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İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, Pendik Limanı'nda riskli görülerek aranan bir tırın dorse kapıları içerisine gizlenmiş 85,5 kilo eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 11:41 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:41
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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, Pendik Limanı'na gelen tırlar uyuşturucu kaçakçılığı yapılabileceği dikkate alınarak risk analizine tabi tutuldu. İncelemede, İran'dan İtalya'ya giden mermer yüklü yabancı plakalı bir tır riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Hangara alınan tırda, narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla ince arama yapıldı. Köpeğin, tepki verdiği tırın dorse kapıları sökülerek bloklara ayrıldı. Ekipler, bloklara gizlenmiş içerisinde toz bulunan 245 paket ele geçirirken, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizde tozun eroin olduğu belirlendi.

Operasyonda, tırın sağ dorse kapısına gizlenmiş 120 pakette 41 kilo, sol dorse kapısına gizlenmiş 125 pakette 44,5 kilo olmak üzere toplam 85,5 kilo eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü göz altına alınırken uyuşturucu naklinde kullanılan araca el konuldu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.

Bu arada, ekiplerce ele geçirilen 85,5 kilo uyuşturucu madde Pendik Limanı'nda basın mensuplarına gösterildi.

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