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İstanbul polisi drone ile trafik denetimine devam ediyor

İstanbul polisi, drone ile havadan uygulama yaparak trafik ihlali yapan sürücülere ceza yağdırmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında Avcılar gişelerinde ihlal yapan 23 sürücüye ceza yazıldı.

  • İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde uygulama başlatmıştı. Bu uygulama kapsamında polis ekipleri Türkiye’nin farklı yerlerinde drone ile havadan görüntüleme yaparak, kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesiyor.
 
Emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı kontrol edildi
 
İstanbul’da devam eden "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamındaki drone ile trafik denetleme uygulamalarının adresi Avcılar Gişeleri oldu. Sabah saatlerinde trafik denetimine başlayan polis ekipleri yolu tek şeride düşürerek drone ile araç sürücülerini havadan kontrol etti. Gişeden geçmeden önce emniyet kemeri ve cep telefonu kuralını ihlal eden sürücüler tespit edildi. Trafik kurallarına uymayan araçları tespit eden ekipler, araçların plakalarını yolun ilerisinde yer alan ekiplere bildirdi.
 
Kural ihlali yapan sürücüleri yol kenarında belirlenen kontrol noktasına yönlendiren polis ekipleri 1 saat içinde emniyet kemeri takmayan 23 sürücüye para cezası kesti.
 

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